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14 квітня — свято раптового сміху та день пам’яті Марії Єгипетської
14 квітня — свято раптового сміху та день пам’яті Марії Єгипетськоїhttps://racurs.ua/ua/n153224-14-kvitnya-svyato-raptovogo-smihu-ta-den-pam-yati-mariyi-iegypetskoyi.htmlРакурс
14 квітня відзначають Міжнародний день раптового сміху, Всесвітній день доброти до юристів, а православна церква вшановує преподобну Марію Єгипетську.
14 квітня — 104-й день року у Григоріанському календарі. До кінця року залишається 261 день.
Іменини
14 квітня день ангела імені святкують: Марія, Марко, Макар, Макар, Юхим, Аврам, Мелетій, Ельвіра, Гордій.
14 квітня — День преподобної Марії Єгипетської
14 квітня православні християни відзначають великий вівторок і день Марії Єгипетської. Свята була покровителькою жінок і цей день вважається жіночим святом.
14 квітня — традиції і звичаї
В цей день моляться за благополуччя, заступництво і щасливий шлюб. Якщо дружина 14 квітня приготує млинці з медом і почастує ними чоловіка — він стане найбільш люблячим і турботливим. Також, згідно з прикметами, сім’я буде щасливою, якщо весь день проведе разом.
Прикмети 14 квітня
Сира погода — до врожаю грибів;
Грім гримить — до ясного теплого літа;
Блискавка блискає, а грому не видно — до посушливого літа;
Розливається води — до різнотрав’я і хорошому сінокосу;
Сині хмари — до теплої, але вологої погоди;
Що не можна робити 14 квітня
У великий вівторок закінчують всі дрібні домашні справи:
прання,
шиття,
прасування.
14 квітня не можна робити прибирання і лаятися в будинку, а чоловікам працювати або щось планувати.
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