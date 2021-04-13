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Ракурс
14 квітня — свято раптового сміху та день пам’яті Марії Єгипетської

14 квітня — свято раптового сміху та день пам’яті Марії Єгипетської

13 кві 2021, 22:56
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14 квітня відзначають Міжнародний день раптового сміху, Всесвітній день доброти до юристів, а православна церква вшановує преподобну Марію Єгипетську.

14 квітня — 104-й день року у Григоріанському календарі. До кінця року залишається 261 день.

Іменини

14 квітня день ангела імені святкують: Марія, Марко, Макар, Макар, Юхим, Аврам, Мелетій, Ельвіра, Гордій.

14 квітня — День преподобної Марії Єгипетської

14 квітня православні християни відзначають великий вівторок і день Марії Єгипетської. Свята була покровителькою жінок і цей день вважається жіночим святом.

14 квітня — традиції і звичаї

В цей день моляться за благополуччя, заступництво і щасливий шлюб. Якщо дружина 14 квітня приготує млинці з медом і почастує ними чоловіка — він стане найбільш люблячим і турботливим. Також, згідно з прикметами, сім’я буде щасливою, якщо весь день проведе разом.

Прикмети 14 квітня

  • Сира погода — до врожаю грибів;

  • Грім гримить — до ясного теплого літа;

  • Блискавка блискає, а грому не видно — до посушливого літа;

  • Розливається води — до різнотрав’я і хорошому сінокосу;

  • Сині хмари — до теплої, але вологої погоди;

Що не можна робити 14 квітня

У великий вівторок закінчують всі дрібні домашні справи:

  • прання,

  • шиття,


  • прасування.

14 квітня не можна робити прибирання і лаятися в будинку, а чоловікам працювати або щось планувати.

Джерело: Ракурс


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