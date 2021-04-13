14 апреля — праздник внезапного смеха и день памяти Марии Египетской

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Ракурс

14 апреля отмечается Международный день внезапного смеха, Всемирный день доброты к юристам, а православная церковь чтит преподобную Марию Египетскую.

14 апреля — 104-й день года в Григорианском календаре. До конца года остается 261 день.

Именины

14 апреля день ангела празднуют: Мария, Марк, Макар, Ефим, Авраам, Мелетий, Эльвира, Гордей.

14 апреля — День преподобной Марии Египетской

14 апреля православные христиане отмечают большой вторник и день Марии Египетской. Преподобная была покровительницей женщин и этот день считается женским праздником.

14 апреля — традиции и обычаи

В этот день молятся за благополучие, покровительство и счастливый брак. Если жена 14 апреля приготовит блины с медом и угостит мужа — он станет самым любящим и заботливым. Также, согласно приметам, семья будет счастливой, если весь день проведет вместе.

Приметы 14 апреля

Сырая погода — к урожаю грибов;

Гром гремит — к ясному теплому лету;

Молния сверкает, а грома не видно — к засушливому лету;

Разливается вода — к разнотравью и хорошему сенокосу;

Синие облака — к теплой, но влажной погоде;

Что нельзя делать 14 апреля

В большой вторник заканчивают все мелкие домашние дела:

стирку,

шитье,



глажку.

14 апреля нельзя делать уборку и ругаться в доме, а мужчинам работать или что-то планировать.