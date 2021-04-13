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14 апреля — праздник внезапного смеха и день памяти Марии Египетской
14 апреля — праздник внезапного смеха и день памяти Марии Египетскойhttps://racurs.ua/n153224-14-aprelya-prazdnik-vnezapnogo-smeha-i-den-pamyati-marii-egipetskoy.htmlРакурс
14 апреля отмечается Международный день внезапного смеха, Всемирный день доброты к юристам, а православная церковь чтит преподобную Марию Египетскую.
14 апреля — 104-й день года в Григорианском календаре. До конца года остается 261 день.
Именины
14 апреля день ангела празднуют: Мария, Марк, Макар, Ефим, Авраам, Мелетий, Эльвира, Гордей.
14 апреля — День преподобной Марии Египетской
14 апреля православные христиане отмечают большой вторник и день Марии Египетской. Преподобная была покровительницей женщин и этот день считается женским праздником.
14 апреля — традиции и обычаи
В этот день молятся за благополучие, покровительство и счастливый брак. Если жена 14 апреля приготовит блины с медом и угостит мужа — он станет самым любящим и заботливым. Также, согласно приметам, семья будет счастливой, если весь день проведет вместе.
Приметы 14 апреля
Сырая погода — к урожаю грибов;
Гром гремит — к ясному теплому лету;
Молния сверкает, а грома не видно — к засушливому лету;
Разливается вода — к разнотравью и хорошему сенокосу;
Синие облака — к теплой, но влажной погоде;
Что нельзя делать 14 апреля
В большой вторник заканчивают все мелкие домашние дела:
стирку,
шитье,
глажку.
14 апреля нельзя делать уборку и ругаться в доме, а мужчинам работать или что-то планировать.
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