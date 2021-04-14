Кабмин решил восстановить европейскую колею, фото:

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Железнодорожную колею по европейскому образцу шириной 1435 мм планируют восстановить между Чопом и Ужгородом. Железная дорога пройдет от станции «Чоп» до станции «Ужгород» с доведением до перрона железнодорожного вокзала Ужгорода.

На восстановление колеи запланировано потратить 5 млрд грн. Соответствующее решение было принято сегодня, 14 апреля, во время заседания правительства.

Это позволит сделать в Ужгороде пересадочный узел с украинских путей на европейские, — отмечает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отмечает, что такую ​​колею на Закарпатье демонтировали в 1991 году.

Поэтому очень символично, что на тридцатый год независимости мы начинаем ее восстановления и Украина станет ближе к Европе в прямом смысле этого слова, — подчеркнул премьер.

Напомним, Шмыгаль сегодня заявил, что украинская экономика показала один из лучших результатов в Европе по итогам «коронавирусного» 2020 года.