Евроколею от Чопа до Ужгорода решил восстановить Кабмин (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n153250-evrokoleu-ot-chopa-do-ujgoroda-reshil-vosstanovit-kabmin-dokument.htmlРакурс
Железнодорожную колею по европейскому образцу шириной 1435 мм планируют восстановить между Чопом и Ужгородом. Железная дорога пройдет от станции «Чоп» до станции «Ужгород» с доведением до перрона железнодорожного вокзала Ужгорода.
На восстановление колеи запланировано потратить 5 млрд грн. Соответствующее решение было принято сегодня, 14 апреля, во время заседания правительства.
Это позволит сделать в Ужгороде пересадочный узел с украинских путей на европейские, — отмечает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль отмечает, что такую колею на Закарпатье демонтировали в 1991 году.
Поэтому очень символично, что на тридцатый год независимости мы начинаем ее восстановления и Украина станет ближе к Европе в прямом смысле этого слова, — подчеркнул премьер.
Напомним, Шмыгаль сегодня заявил, что украинская экономика показала один из лучших результатов в Европе по итогам «коронавирусного» 2020 года.