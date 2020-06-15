Новости Киева: велосипедисты устроили лежачий протест под стенами мэрии

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Акция протеста велосипедистов сегодня утром началась под стенами Киевской городской госадминистрации (КГГА). Свыше полусотни участников «лежачего протеста» требуют от столичной власти жестко контролировать соблюдение скоростного режима и отменить норму, позволяющую не штрафовать водителей за нарушение скоростных ограничений до 20 км/ч.

Кроме этого, участники пикета требуют, чтобы власти отказались от планов по введению участков в городах, где разрешена скорость движения более 50 км/ч. Соответствующее видео с требованиями велосипедистов опубликовал в Фейсбук фотокорреспондент Ян Доброносов.

Также протестующие просят объявить тендер на строительство пяти веломаршрутов.

Напомним, в Киеве во время карантина количество велосипедистов возросло более чем в 2,5 раза. На сегодняшний день суммарная длина велодорожек и велополос в Киеве — почти 100 км. Кроме этого, недавно произошли три ДТП с участием велосипедистов, один из которых погиб.