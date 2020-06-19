В Раде нашли способ преодолеть кадровый кризис в Фемиде: туда направят неудачников из Верховного суда

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Судебная реформа в Украине может получить необычный поворот. Местные и апелляционные суды хотят наполнить участниками экзаменов в Верховный суд, которым не хватило незначительного количества баллов.

В Раде зарегистрировали законопроект, который может помочь преодолеть кадровый кризис в местных и апелляционных судах.

Проект закона № 3691 «О внесении изменений в закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ относительно порядка назначения на должность судьи местного, апелляционного суда по специальной (сокращенной) процедуре» подала группа нардепов 18 июня.

Новация предлагает разрешить назначать на должности судей местных и апелляционных судов кандидатов, которые прошли испытание в конкурсах в Верховный суд и апелляционные суды, но не смогли стать судьями кассационной и апелляционной инстанций.

При этом такая новация может добавить работы Высшему совету правосудия, поскольку кандидат на должность судьи соответствующего местного суда получит судейскую мантию по сокращенной процедуре с согласия ВСП.

По состоянию на июнь 2020 года, согласно информации Высшей квалификационной комиссии судей Украины, количество вакантных должностей судей в местных судах составляет 4 тыс. 465, в апелляционных судах — 346. Местные и апелляционные суды всех юрисдикций страдают от чрезмерной нагрузки, что негативно влияет на сроки рассмотрения дел.