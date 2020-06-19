В «Борисполе» будут тестировать на коронавирус, фото: пресс-служба аэропорта «Борисполь»

https://racurs.ua/n140002-v-borispole-ustanovili-laboratoriu-dlya-testov-na-koronavirus-foto.html

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В аэропорту «Борисполь» установлена ​​первая лаборатория, которая делает ПЦР-тесты на коронавирус и тесты на антитела.

Пока что ее будут использовать для нужд тестирования экипажей компании «Международные авиалинии Украины». Об этом в своем Фейсбуке сообщил президент этой компании Евгений Дыхне.

Отмечается, что результаты ПЦР-тестов можно получить за три часа, одновременно можно загружать 96 образцов. Кроме того, лаборатория имеет возможность проводить срочный ПЦР-тест одного образца за 40 минут.

Тестирование на антитела осуществляется путем анализа отобранной из вены крови. Лаборатория может проводить 86 таких тестов в час. Этот вид тестирования позволяет выявить перенесенную инфекцию и наличие определенного уровня иммунитета.

Фактически лаборатория сможет обеспечить и потребности отлетающих или прилетающих пассажиров, если соответствующую справку требует страна прилета, — отметил Дыхне.

По его словам, такие справки, в частности, необходимы для свободного пересечения границы Туниса, с которым вскоре будет восстановлено авиасообщение.

Он также сам прошел тестирование в этой лаборатории и продемонстрировал, как выглядит соответствующий лабораторный отчет.

Напомним, в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у сотрудников «Киевпасстранса» — городского коммунального транспортного предприятия.