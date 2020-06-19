Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У «Борисполі» тестуватимуть на коронавірус, фото: прес-служба аеропорту «Бориспіль»

У «Борисполі» встановили лабораторію для тестів на коронавірус (ФОТО)

19 чер 2020, 17:51
999

В аеропорту «Бориспіль» встановлено першу лабораторію, яка робить ПЛР-тести на коронавірус та тести на антитіла.

Поки що її використовуватимуть для потреб тестування екіпажів компанії «Міжнародні авіалінії України». Про це у своєму Фейсбуці повідомив президент цієї компанії Євгеній Дихне.

Зазначається, що результати ПЛР-тестів можна отримати за три години, одночасно можна завантажувати 96 зразків. Крім того, лабораторія має можливість проводити терміновий ПЛР-тест одного зразка за 40 хвилин.

Тестування на антитіла здійснюється шляхом аналізу відібраної з вени крові. Лабораторія може проводити 86 таких тестів за годину. Цей вид тестування дозволяє виявити перенесену інфекцію та наявність певного рівня імунітету.

Фактично лабораторія зможе забезпечити і потреби відлітаючих або прилітаючих пасажирів, якщо відповідної довідки вимагатиме країна прильоту, — зазначив Дихне.

За його словами, такі довідки, зокрема, потрібні для вільного перетину кордону Тунісу, з яким невдовзі буде відновлене авіасполучення.

Він також сам пройшов тестування в цій лабораторії та продемонстрував, як виглядає відповідний лабораторний звіт.

В Борисполі встановили лабораторію для тестування на коронавірус, фото: Євгеній Дихне

В Борисполі встановили лабораторію для тестування на коронавірус, фото: Євгеній Дихне

Нагадаємо, у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у співробітників «Київпастрансу» — міського комунального транспортного підприємства.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів