У «Борисполі» тестуватимуть на коронавірус, фото: прес-служба аеропорту «Бориспіль»

https://racurs.ua/ua/n140002-u-boryspoli-vstanovyly-laboratoriu-dlya-testiv-na-koronavirus-foto.html

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В аеропорту «Бориспіль» встановлено першу лабораторію, яка робить ПЛР-тести на коронавірус та тести на антитіла.

Поки що її використовуватимуть для потреб тестування екіпажів компанії «Міжнародні авіалінії України». Про це у своєму Фейсбуці повідомив президент цієї компанії Євгеній Дихне.

Зазначається, що результати ПЛР-тестів можна отримати за три години, одночасно можна завантажувати 96 зразків. Крім того, лабораторія має можливість проводити терміновий ПЛР-тест одного зразка за 40 хвилин.

Тестування на антитіла здійснюється шляхом аналізу відібраної з вени крові. Лабораторія може проводити 86 таких тестів за годину. Цей вид тестування дозволяє виявити перенесену інфекцію та наявність певного рівня імунітету.

Фактично лабораторія зможе забезпечити і потреби відлітаючих або прилітаючих пасажирів, якщо відповідної довідки вимагатиме країна прильоту, — зазначив Дихне.

За його словами, такі довідки, зокрема, потрібні для вільного перетину кордону Тунісу, з яким невдовзі буде відновлене авіасполучення.

Він також сам пройшов тестування в цій лабораторії та продемонстрував, як виглядає відповідний лабораторний звіт.

Нагадаємо, у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у співробітників «Київпастрансу» — міського комунального транспортного підприємства.