У Раді знайшли спосіб подолати кадрову кризу в судах: туди спрямують невдах з Верховного суду, фото — Україна.ру

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Судова реформа в Україні може отримати незвичайний поворот. Суди на місцях та в апеляційних судах хочуть наповнити учасниками іспитів до Верховного суду, яким не вистачило незначної кількості балів.

У Раді зареєстрували законопроект, який може допомогти подолати кадрову кризу в місцевих і апеляційних судах.

Проект закону № 3691 «Про внесення змін до закону України „Про судоустрій і статус суддів“ щодо порядку призначення на посаду судді місцевого, апеляційного суду за спеціальною (скороченою) процедурою» подала група нардепів 18 червня.

Новація пропонує дозволити призначати на посади суддів місцевих та апеляційних судів кандидатів, які пройшли випробування в конкурсах до Верховного суду та апеляційних судів, але не змогли стати суддями касаційної та апеляційної інстанцій.

При цьому така новація може додати роботи Вищій раді правосуддя, оскільки кандидат на посаду судді відповідного місцевого суду отримає суддівську мантію за скороченою процедурою зі згоди ВРП.

Станом на червень 2020 року, згідно з інформацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кількість вакантних посад суддів в місцевих судах становить 4 тис. 465; в апеляційних судах — 346.

Місцеві та апеляційні суди всіх юрисдикцій наразі потерпають від надмірного навантаження, що негативно впливає на строки розгляду справ.