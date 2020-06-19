В ЕС угрожают санкциями Лукашенко за войну против минского «Майдана», фото — Настоящее время

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События в Беларуси последних дней заставили вмешаться в действия режима президента Александра Лукашенко депутатов Европарламента. Они выступили с заявлением, в котором призвали официальный Минск провести свободные и справедливые выборы.

В противном случае в ЕС не исключают применения санкций в отношении лиц, ответственных за репрессии, запугивание и аресты.

Репрессии, запугивание и аресты — это не способ проведения выборов или объединения страны, а всего лишь циничный шаг, призванный удержать власть любой ценой. Александр Лукашенко должен понимать, что ЕС не будет терпеть такие действия и они будут иметь последствия, включая возможные целенаправленные санкции в отношении групп, отдельных лиц и организаций, и будут влиять на решения ЕС о финансовой помощи Беларуси, включая пакет устойчивости. Мы надеемся, что в этом не будет необходимости, — предупредили евродепутаты.

Обращение подписали девять влиятельных членов Европарламента.

Сегодня Лукашенко заявил о попытках «сломать» страну и организовать Майдан в Минске, передает «Беларусь Сегодня». По его словам, желающие участвовать в президентских выборах применяли технологию «карусели» во время сбора подписей.

По словам Лукашенко, на Беларуси сейчас сконцентрирован «фокус всех политических интересов» — с запада и с востока.

В стране активизировались определенные силы, которые пытаются раскачать ситуацию. Нам удалось сорвать план дестабилизации Беларуси, который должен привести страну к какому-то Майдану. Маски сорваны не только с кукол, которые у нас здесь были, но и с кукловодов за пределами Беларуси, — заявил Лукашенко.

Накануне в Минске прошла акция в защиту задержанных участников президентской гонки Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, ее поддержала часть автомобилистов. Тысячи минчан провели пикет солидарности в центре города и скандировали антилукашенковские лозунги.

Комитет государственного контроля заявил, что деятельность экс-главы «Белгазпромбанка» Бабарико, который намерен баллотироваться на выборах, контролировалась «кукловодами» из «Газпрома».

Бабарико задержан и обвиняется в организации преступной схемы по выводу 430 млн долл. Блогера Тихановского обвиняют в насилии против сотрудников МВД и препятствии проведению выборов.

Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа. По всей стране проходят массовые акции по сбору подписей за оппозиционных кандидатов. Больше всего подписей (426 тыс.) собрал именно Бабарико.