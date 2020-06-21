Гроза надвигается на Киев. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n140044-na-kiev-nadvigaetsya-groza-sinoptiki-predupredili-ob-uhudshenii-pogody-karta.html

Ракурс

Погода в Украине сегодня днем значительно ухудшится.

В течение 21 июня в Киеве ожидается гроза, она будет наблюдаться с 9.00 до 21.00. О сложных погодных условиях сообщили в украинском Гидрометцентре.

Во время грозы не рекомендуют прятаться под высокими деревьями и сидеть на лужайках или прятаться под скалами. Также не стоит купаться, находиться на открытой местности в мокрой одежде.

Кроме того, синоптики предупреждают, что сегодня днем в Украине ожидается град и шквалы 15−20 м/с во всех областях, кроме восточной части государства. Также прогнозируются грозы. А в Закарпатской и Прикарпатских областях ожидаются сильные ливни.

Специалисты рекомендуют во время сильных ветров и шквалов плотно закрыть все окна домов, а с балконов и лоджий убрать предметы, которые могут выпасть наружу. Если же непогода застала вас на улице, то надо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.

При шквалах необходимо укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии. Не стоит во время порывов ветра ходить вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в Кировоградской области сильный ливень привел к разрушению автодороги М-13 Кропивницкий-Платоново. Потоки воды были настолько сильными, что местами разрушали асфальт и едва не снесли легковой автомобиль в ручей.