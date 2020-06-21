Гроза насувається на Київ. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n140044-na-kyyiv-nasuvaietsya-groza-synoptyky-poperedyly-pro-pogirshennya-pogody-karta.html

Ракурс

Погода в Україні сьогодні вдень значно погіршиться.

Впродовж 21 червня у Києві очікується гроза, вона спостерігатиметься з 9.00 до 21.00. Про складні погодні умови повідомили в українському Гідрометцентрі.

Під час грози не рекомендують ховатися під дуже високими деревами й сидіти на галявинах чи ховатися під скелями. Також не варто купатися, знаходитися на відкритій місцевості в мокрому одязі.

Крім того, синоптики попереджають, що сьогодні вдень в Україні очікується град і шквали 15−20 м/с в усіх областях, окрім східної частини держави. Також прогнозуються грози. А в Закарпатській та Прикарпатських областях очікуються сильні зливи.

Фахівці рекомендують під час сильних вітрів та шквалів щільно закрити усі вікна будинків, а з балконів і лоджій прибрати предмети, які можуть випасти назовні. Якщо ж негода застала вас на вулиці, то треба триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев.

При шквалах необхідно сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті. Не варто під час поривів вітру ходити поблизу великих дерев, а також паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, в Кіровоградській області сильна злива призвела до руйнування автодороги М-13 Кропивницький-Платонове. Потоки води були настільки сильними, що мiсцями руйнували асфальт i ледь не знесли легковий автомобіль у струмок.