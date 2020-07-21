Захоплення автобуса у Луцьку — в центрі міста чути постріли і вибухи

https://racurs.ua/ua/n141425-zahoplennya-avtobusa-u-lucku-v-centri-mista-chuty-postrily-i-vybuhy-video.html

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Заручників у Луцьку продовжує утримувати терорист. В центрі міста знову чути постріли і вибухи. Це сталося після того, як міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція контактує із терористом.

Як повідомляють очевидці, вони почули хлопки. Ймовірно, стріляли з карабіна і терорист цілив у дрон. Спочатку пролунало три постріли, потім ще три. Терорист кинув і вибуховий предмет (пакет чи гранату), який відлетів на відстань близько 20 м, не пошкодивши дрон. Пролунав вибух і майдан заполонив дим.

Припускають, що Максим Кривош, який утримує пасажирів рейсового автобуса, намагався збити дрон, що його запустили правоохоронці над Театральним майданом.

Поліція запустила апарат, аби моніторити ситуацію біля автобуса із заручниками в центрі Луцька. Очільник МВС Аваков раніше заявляв, що Кривош відстежує ефір та інтернет.