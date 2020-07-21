Теракт у Луцьку. Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n141422-teroryst-u-lucku-vidstejuie-efir-ta-internet-avakov.html

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Теракт у Луцьку стався у вівторок, 21 липня. Чоловік на ім’я Максим Кривош (сам себе він називає Максим Плохой) захопив рейсовий автобус, у якому, за даними Служби безпеки України, перебуває 10 осіб. Він тримає цих людей у заручниках.

Попри те, що розгортатися події почали ще вранці і до Луцька приїхав голова МВС Арсен Аваков, офіційні заяви від нього не лунали. Вийти до журналістів він вирішив тільки після 16.00.

За його словами, стан заручників нормальний. Він пообіцяв, що правоохоронці у будь-якому випадку вирішать цю ситуацію. Наразі з терористом «є контакт», тривають перемовини.

Він також закликав як журналістів, так й інших осіб бути обережними у коментарях щодо терориста і попросив їх «поводитися як дорослі». Окрім того, Аваков закликав перевіряти інформацію перед публікацією у ЗМІ. Зокрема, за його словами, інформація щодо того, що Кривош лікувався у психіатричній лікарні є недостовірною. Водночас цю інформацію оприлюднив Департамент карного розшуку Національної поліції.

Він додав, що правоохоронці вже поспілкувалися з жінкою, родичами та знайомими терориста. Окрім того, за словами Авакова, Кривош має смартфон, тому він може бачити та чути усі коментарі щодо ситуації, що склалася.

Нагадаємо, що в центрі Луцька вранці 21 липня чоловік забарикадувався в рейсовому автобусі «Богдан». Він зробив два постріли в бік правоохоронців та кинув гранату, яка не здетонувала. Разом зі зловмисником в автобусі перебуває 10 заручників.