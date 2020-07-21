Теракт в Луцке. Фото: Кабмин

https://racurs.ua/n141422-terrorist-v-lucke-otslejivaet-efir-i-internet-avakov.html

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Теракт в Луцке произошел во вторник, 21 июля. Мужчина по имени Максим Кривошей (сам себя он называет Максим Плохой) захватил рейсовый автобус, в котором, по данным Службы безопасности Украины, находится 10 человек. Он держит этих людей в заложниках.

Несмотря на то, что разворачиваться события начали еще утром и в Луцк приехал глава МВД Арсен Аваков, официальные заявления от него не звучали. Выйти к журналистам он решил только после 16.00.

По его словам, состояние заложников нормальное. Он пообещал, что правоохранители в любом случае решат эту ситуацию. Сейчас с террористом «есть контакт», продолжаются переговоры.

Он также призвал как журналистов, так и других лиц быть осторожными в комментариях по поводу террориста и попросил их «вести себя как взрослые». Кроме того, Аваков призвал проверять информацию перед публикацией в СМИ. В частности, по его словам, информация о том, что Кривошей лечился в психиатрической больнице является недостоверной. При этом данную информацию обнародовал Департамент уголовного розыска Национальной полиции.

Он добавил, что правоохранители уже пообщались с женой, родственниками и знакомыми террориста. Кроме того, по словам Авакова, у Кривошея есть смартфон, поэтому он может видеть и слышать все комментарии по поводу сложившейся ситуации.

Напомним, что в центре Луцка утром 21 июля мужчина забаррикадировался в рейсовом автобусе «Богдан». Он сделал два выстрела в сторону правоохранителей и бросил гранату, которая не сдетонировала. Вместе со злоумышленником в автобусе находится 10 заложников.