Захват автобуса в Луцке — в центре города слышны выстрелы и взрывы

https://racurs.ua/n141425-zahvat-avtobusa-v-lucke-v-centre-goroda-slyshny-vystrely-i-vzryvy-video.html

Ракурс

Заложников в Луцке продолжает удерживать террорист. В центре города вновь слышны выстрелы и взрывы. Это произошло после того, как министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция контактирует с террористом.

Как сообщают очевидцы, они услышали хлопки. Вероятно, стреляли из карабина и террорист целился в дрон. Сначала прозвучало три выстрела, потом еще три. Террорист бросил и неизвестный предмет (пакет или гранату), который отлетел на расстояние около 20 м, не повредив дрон. Раздался взрыв и площадь заполонил дым.

Предполагают, что Максим Кривош, удерживающий пассажиров рейсового автобуса, пытался сбить дрон, который запустили правоохранители над Театральной площадью.

Полиция запустила аппарат, чтобы мониторить ситуацию возле автобуса с заложниками в центре Луцка. Глава МВД Аваков ранее заявлял, что Кривошей отслеживает эфир и интернет.