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Ракурс
Захват автобуса в Луцке — в центре города слышны выстрелы и взрывы

Захват автобуса в Луцке — в центре города слышны выстрелы и взрывы (ВИДЕО)

21 июл 2020, 17:34
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Заложников в Луцке продолжает удерживать террорист. В центре города вновь слышны выстрелы и взрывы. Это произошло после того, как министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция контактирует с террористом.

Как сообщают очевидцы, они услышали хлопки. Вероятно, стреляли из карабина и террорист целился в дрон. Сначала прозвучало три выстрела, потом еще три. Террорист бросил и неизвестный предмет (пакет или гранату), который отлетел на расстояние около 20 м, не повредив дрон. Раздался взрыв и площадь заполонил дым.

Предполагают, что Максим Кривош, удерживающий пассажиров рейсового автобуса, пытался сбить дрон, который запустили правоохранители над Театральной площадью.


Полиция запустила аппарат, чтобы мониторить ситуацию возле автобуса с заложниками в центре Луцка. Глава МВД Аваков ранее заявлял, что Кривошей отслеживает эфир и интернет.

Источник: Ракурс


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