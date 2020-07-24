Звання «Герой України». Фото: mvs.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n141574-zvannya-geroy-ukrayiny-ukrayinci-prosyat-nadaty-zagyblym-pid-zaycevym.html

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Званням «Герой України» українці пропонують нагородити загиблих на Донбасі захисників України.

Відзначити посмертно пропонують військового медика Миколу Ільїна та військовослужбовців Дмитра Красногрудя та Ярослава Журавля. Відповідна електронна петиція до президента Володимира Зеленського під № 22/102380-еп 24 липня з’явилася на сайті глави держави у п’ятницю. Автором петиції є Марина Данилюк.

Прошу нагородити (посмертно) званням «Героя України» лейтенанта, розвідника 35-ї бригади морської піхоти Дмитра Красногрудя, військового медика Миколу Ільїна та сержанта, розвідника 137-ї ОМПБ 35-ї бригади морської піхоти Ярослава Журавля, які полягли в бою із російськими окупаційними військами під Зайцевим, — зазначається у документі.

Станом на 14.30 петицію підписали 190 осіб із необхідних для розгляду президентом 25 тис. підписів.

Нагадаємо, що 13 липня командир розвідувального взводу лейтенант Дмитро Красногрудь загинув унаслідок підриву на вибуховому пристрої в «сірій зоні» під Зайцевим, що поруч з окупованою Горлівкою.

Того ж дня російські окупаційні війська із трьох сторін обстріляли групу армійців ЗСУ, які мали здійснити евакуацію тіла полеглого офіцера. При тому було домовлено про режим «тиші» через ОБСЄ. Тоді загинув медик з евакуаційної команди Микола Ільїн (Естонець). А 17 липня стало відомо про передачу українській стороні тіла загиблого медика.

Згодом стало відомо, що російські окупанти здійснили наругу над тілом військового медика, який загинув на Донбасі й тіло якого бойовики пізніше передали українській стороні.