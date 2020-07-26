Оскароносна акторка з «Віднесених вітром» померла у віці 104 роки

Олівія де Гевілленд у «Віднесених вітром», фото: «Вікіпедія»

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Ракурс

Акторка Олівія де Гевілленд, відома за виконанням ролі Мелані Гамільтон у американській епічній мелодрамі 1939 року «Віднесені вітром», померла в Парижі у віці 104 роки.

Дворазова володарка престижної кінопремії «Оскар» де Гевілленд померла 25 липня, повідомляє агентство Associated Press.

Смерть де Гевілленд настала з природних причин.

Акторка народилася у Токіо 1 липня 1916 року в родині британців. Після розлучення її батьків вона разом з матір’ю і молодшою сестрою переїхала до Каліфорнії.

На початку 30-х років минулого століття вона почала грати в театрі, а в 1935 році проміняла театр на кіно, де знімалася до кінця 70-х років, після чого продовжила акторську кар'єру на телебаченні.

«Оскари» за кращу жіночу роль вона отримала у 1947 році за роль у фільмі «Кожному своє" та у 1949-му році за роль у «Спадкоємиці». За роль у «Віднесених вітром» її номінували на «Оскар» за кращу жіночу роль другого плану, проте статуетку вона тоді не отримала.

У 1986 році де Гевілленд була номінована на премію «Еммі» та отримала «Золотий глобус» за роль імператриці Марії Федорівни в фільмі «Анастасія: Загадка Анни».

В історію американського кіно вона увійшла й завдяки так званому «закону де Гевілленд» — в результаті судового процесу у 40-х роках XX ст. їй вдалося домогтися визнання незаконними норм контрактів, які дозволяли студіям значно обмежувати свободу творчої діяльності акторів.

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