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Оливия де Гевилленд в «Унесенных ветром», фото: «Википедия»
Оскароносная актриса из «Унесенных ветром» умерла в возрасте 104 годаhttps://racurs.ua/n141652-oskaronosnaya-aktrisa-iz-unesennyh-vetrom-umerla-v-vozraste-104-goda.htmlРакурс
Актриса Оливия де Гевилленд, известная по исполнению роли Мелани Гамильтон в американской эпической мелодраме 1939 года «Унесенные ветром», умерла в Париже в возрасте 104 года.
Двухкратная обладательница престижной кинопремии «Оскар», где Гевилленд умерла 25 июля, сообщает агентство Associated Press.
Смерть где Гевилленд наступила по естественным причинам.
Актриса родилась в Токио 1 июля 1916 года в семье британцев. После развода ее родителей она вместе с матерью и младшей сестрой переехала в Калифорнию.
В начале 30-х годов прошлого века она начала играть в театре, а в 1935 году променяла театр на кино, где снималась до конца 70-х годов, после чего продолжила актерскую карьеру на телевидении.
«Оскары» за лучшую женскую роль она получила в 1947 году за роль в фильме «Каждому свое» и в 1949-м году за роль в «Наследнице». За роль в «Унесенных ветром» ее номинировали на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, однако статуэтку она тогда не получила.
В 1986 году де Гевилленд была номинирована на премию «Эмми» и получила «Золотой глобус» за роль императрицы Марии Федоровны в фильме «Анастасия: Загадка Анны».
В историю американского кино она вошла и благодаря так называемому «закону где Гевилленд» — в результате судебного процесса в 40-х годах XX века ей удалось добиться признания незаконными норм контрактов, которые позволяли студиям значительно ограничивать свободу творческой деятельности актеров.
Напомним, в начале мая умер «отец рок-н-ролла» Литр Ричард.
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