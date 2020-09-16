Засідання суду у справі Гандзюк, скріншот

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Ракурс

«Справа Гандзюк» — розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, котра померла в листопаді 2018 року від травм, отриманих внаслідок здійсненого на неї нападу, зрушила з «мертвої точки».

В Одесі після 20 переносів відбувся суд над фігурантом справи Ігорем Павловським, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Зазначається, що ймовірний організатор замаху погодився піти на угоду зі слідством — він визнає вину та співпрацює зі слідством в обмін на більш м’яке покарання.

Суд сьогодні займався переважно організаційними питаннями.

Засідання Павловського райсуду Одеси відбувалося із застосуванням відеозв’язку, оскільки Павловський перебуває в київському СІЗО.

Наступне засідання має відбутися 25 вересня. Суд має заслухати клопотання родичів Гандзюк щодо залучення їх як потерпілих. Проти цього виступили адвокати Павловського, оскільки родичі Гандзюк не мали такого статусу під час досудового слідства.

У залі суду також був чоловік Гандзюк Сергій Денисов, однак він сьогодні спілкуватися зі ЗМІ був не готовий.