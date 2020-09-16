Заседание суда по делу Гандзюк, скриншот

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Ракурс

«Дело Гандзюк» — расследование убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в ноябре 2018 года от травм, полученных в результате совершенного на нее нападения, сдвинулось с «мертвой точки».

В Одессе после 20 переносов состоялся суд над фигурантом дела Игорем Павловским, сообщает Telegram канал PavlovskyNEWS.

Отмечается, что предполагаемый организатор покушения согласился пойти на сделку со следствием — он признает вину и сотрудничает со следствием в обмен на более мягкое наказание.

Суд сегодня занимался преимущественно организационными вопросами.

Заседание Павловского райсуда Одессы происходило с применением видеосвязи, поскольку Павловский находится в киевском СИЗО.

Следующее заседание должно состояться 25 сентября. Суд должен заслушать ходатайство родственников Гандзюк по привлечению их как пострадавших. Против этого выступили адвокаты Павловского, поскольку родственники Гандзюк не имели такого статуса во время досудебного следствия.

В зале суда также был муж Гандзюк Сергей Денисов, однако он сегодня общаться со СМИ был не готов.