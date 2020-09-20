Знищувати COVID-19 на інфікованій поверхні навчилися вчені.

https://racurs.ua/ua/n144073-znyschuvaty-covid-19-na-infikovaniy-poverhni-navchylysya-yaponski-vcheni.html

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Знищувати коронавірус на зараженій поверхні навчилися науковці з Японії.

Дослідники встановили, що коронавірусна інфекція COVID-19 вмирає від ультрафіолетового випромінювання. Науковий експеримент показав, що ультрафіолет вбиває 99,7% коронавірусних клітин на зараженій поверхні. Відкриття опубліковано в журналі American Journal of Infection Control.

За словами вчених, для того, щоб знищити коронавірус та не завдати шкоди людині, довжина хвилі повинна становити 222 Hm. Науковці вважають, що їхнє відкриття дозволить поліпшити процес дезінфекції в лікарнях.

Раніше повідомлялося, що фахівці Університетської лікарні Грайфсвальда встановили, що COVID-19 може більше тижня жити на поверхнях предметів поза організмом-господаря, при цьому зберігати свої патогенні властивості і становити реальну небезпеку. Виявилося, що коронавірус на окремих предметах може жити понад 28 днів.

Нагадаємо, італійська компанія Menarini Diagnostics розробила дуже швидкий тест на COVID-19, який показуватиме результат всього за 12 хвилин. Крім того, тест може визначати, чи є у людини антитіла до інфекції.