Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 22 сентября будет солнечной, местами обещают переменную облачность.

Сентябрь продолжит радовать украинцев теплом. Ночью температура воздуха ожидается от 2° до 11° тепла по Цельсию, а днем столбики термометров покажут 22−25° выше нуля. Ветер прогнозируют южный и юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 22 сентября все еще будет предоставлять позитив жителям столицы. Ночью воздух прогреется до 5−7° тепла, а днем солнце нагреет воздух до 23−25° выше нуля.

Погодные условия в Харькове завтра ожидаются солнечные, без осадков. Температура воздуха ночью составит 4−6° тепла, днем — 22−24° выше нуля.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет солнечной и малооблачной. Температура воздуха ночью ожидается 5−7° тепла, а днем — 23−25° выше нуля.

Погода во Львове во вторник прогнозируется с переменной облачностью и теплом. Температурные показатели будут следующими — ночью 5−7° тепла, а днем — 23−25° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах 22 сентября будет без дождя. Столбики термометров ночью покажут 5−9° тепла, а днем будет 23−25° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 22 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.