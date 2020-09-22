Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 23 сентября прогнозируется солнечная и малооблачная, существенных осадков в ближайшие сутки не ожидается.

На улице несколько потеплеет по сравнению с предыдущими днями. Ночью температура воздуха ожидается от 6° до 14° тепла. Днем воздух прогреется до 23−26° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 23 сентября ожидается теплая и бездождевая. Ночью воздух прогреется до 9−11° тепла, а днем — 23−25° выше нуля.

Погода в Харькове в среду порадует теплом. Температуру воздуха ночью прогнозируют 7−9° тепла, днем 23−25° выше нуля.

Погодные условия в Одессе завтра тоже добавят настроения — будет преобладать солнечная погода. Температура воздуха ночью ожидается 11−13° тепла, а днем обещают 21−23° выше нуля.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет солнечной и малооблачной. Температурные показатели следующие — ночью 8−10° тепла, а днем — 23−25° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах 23 сентября будет малооблачной, а солнце будет выглядывать из-за облаков. Столбики термометров ночью покажут 6−11° тепла, а днем 23−26° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 23 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 22 сентября будет солнечной, местами ожидалась переменная облачность. Днем столбики термометров должны были показать 22−25° выше нуля.