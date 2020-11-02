Німецька вакцина від коронавірусу успішно пройшла перші клінічні випробування

https://racurs.ua/ua/n145939-nimecka-vakcyna-vid-koronavirusu-uspishno-proyshla-pershi-klinichni-vyprobuvannya.html

Ракурс

Вакцина від коронавірусу, яку розробляє німецька фармацевтична компанія CureVac, продемонструвала позитивні результати під час клінічних випробувань.

Про це 2 листопада повідомила прес-служба CureVac.

Під час досліджень вивчалася ефективність і безпека вакцини при збільшенні пацієнтам дози.

Нас дуже обнадіюють проміжні результати першої фази випробувань… Після подальшого аналізу даних ми плануємо провести основну фазу клінічних випробувань до кінця 2020 року, — зазначив глава компанії Франц-Вернер Хаас.

В рамках першої фази клінічних випробувань взяли участь понад 250 добровольців 18−60 років. Вакцинація проводилася внутрішньом’язово. Поступово доза препарату збільшували з 2 до 12 мкг.

Згідно з результатами досліджень, при введенні добровольцям дози 12 мкг у них виникала клітинна імунна відповідь. Відомо, що вакцина CureVac імітує природну імунну відповідь на інфекцію, котра спостерігається у пацієнтів, які перенесли COVID-19.

У CureVac заявили, що жодних серйозних побічних ефектів, пов’язаних з веденням вакцини, у добровольців не спостерігалося.

Однак при вторинному введенні 12 мкг препарату у деяких з учасників клінічних випробувань з’являлася втома, головний і м’язовий біль, озноб і нечасте підвищення температури. Всі ці ефекти зникали впродовж 24−48 год.

Як відомо, уряд Німеччини виділив трьом фармацевтичним компаніям 750 млн євро на дослідження та розробку вакцини від COVID-19.