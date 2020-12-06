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З початку відкриття виборчих дільниць і станом на 12.00 явка на виборах склала 14,65%. Про це повідомляє прес-служба громадянської мережі «ОПОРИ».
На повторному голосуванні у Кривому Розі спостерігачі фіксували нечисленні порушення. У звітний період спостерігачі не зафіксували жодного інциденту незаконного вкидання
виборчих бюлетенів.
Вибори у Кривому Розі. Фото: Патріот Донбасу
Явка на виборах у Кривому Розі склала 14% (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n147398-yavka-na-vyborah-u-kryvomu-rozi-sklala-usogo-14-infografika.htmlРакурс
Місцеві вибори у Кривому Розі продовжуються сьогодні, 6 грудня. У повторному голосуванні на виборах міського голови беруть участь Костянтин Павлов від партії «Опозиційна платформа — За життя» та Дмитро Шевчик від партії «Слуга народу».
З початку відкриття виборчих дільниць і станом на 12.00 явка на виборах склала 14,65%. Про це повідомляє прес-служба громадянської мережі «ОПОРИ».
На повторному голосуванні у Кривому Розі спостерігачі фіксували нечисленні порушення. У звітний період спостерігачі не зафіксували жодного інциденту незаконного вкидання
виборчих бюлетенів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що другий тур місцевих виборів, які проходили 22 листопада, на цей час відвідали лише 9,7% виборців. Натомість 25 жовтня, під час першого туру, явка склала 13,5%.
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