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Ракурс
Вибори у Кривому Розі. Фото: Патріот Донбасу

Явка на виборах у Кривому Розі склала 14% (ІНФОГРАФІКА)

6 гру 2020, 13:57
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Місцеві вибори у Кривому Розі продовжуються сьогодні, 6 грудня. У повторному голосуванні на виборах міського голови беруть участь Костянтин Павлов від партії «Опозиційна платформа — За життя» та Дмитро Шевчик від партії «Слуга народу».

З початку відкриття виборчих дільниць і станом на 12.00 явка на виборах склала 14,65%. Про це повідомляє прес-служба громадянської мережі «ОПОРИ».

Порушення на виборах. Інфографіка: ОПОРА


На повторному голосуванні у Кривому Розі спостерігачі фіксували нечисленні порушення. У звітний період спостерігачі не зафіксували жодного інциденту незаконного вкидання виборчих бюлетенів.

Явка на виборах. Інфографіка: ОПОРА

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що другий тур місцевих виборів, які проходили 22 листопада, на цей час відвідали лише 9,7% виборців. Натомість 25 жовтня, під час першого туру, явка склала 13,5%.

Джерело: Ракурс


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