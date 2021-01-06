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Ракурс
За 10 тис. дол. продали півкілограма першої черешні у Японії

За 10 тис. дол. продали півкілограма першої черешні у Японії

6 січ 2021, 16:40
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Півкілограма черешні врожаю 2021 року продали майже за 10 тис. дол. Торги відбулися у японській префектурі Ямагата.

За 500 грамів віддали мільйон ієн. Високу ціну японці пояснюють технологією вирощування, повідомляє РИА «Новости» з посиланням на асоціацію сільськогосподарських кооперативів Японії.

Проданий лот зібрали з декількох десятків добірних великих плодів сорту Сатонісікі, який є найбільш раннім.

Настільки висока вартість черешні багато в чому обумовлена ​​складною технологією вирощування: дерева ростуть в спеціальних діжках.


З червня по початок жовтня їх тримають у холодильнику, а потім переносять в теплицю. У теплиці вдень ​підтримується температура 25 градусів, вночі — приблизно 13 градусів. Японське місто Тенді, де вирощують цей сорт черешні, пишається тим, що його врожаї — найдавніші в країні.

Префектура Ямагата традиційно вважається постачальником найсмачнішою в Японії черешні — на неї припадає три чверті всієї вирощеної в Японії черешні. Зазвичай перші плоди з’являються лише в кінці весни або на початку літа.

Джерело: Ракурс


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