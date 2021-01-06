За 10 тыс. долл. продали полкилограмма первой черешни в Японии

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Полкилограмма черешни урожая 2021 года продали почти за 10 тыс. долл. Торги состоялись в японской префектуре Ямагата.

За 500 г отдали миллион иен. Высокую цену японцы объясняют технологией выращивания, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию сельскохозяйственных кооперативов Японии.

Проданный лот собрали из нескольких десятков отборных крупных плодов сорта Сатонисики, который является самым ранним.

Столь высокая стоимость черешни во многом обусловлена ​​сложной технологии выращивания: деревья растут в специальных кадках.

С июня по начало октября их держат в холодильнике, а затем переносят в теплицу. В теплице днем ​​поддерживается температура 25 градусов, ночью — около 13 градусов. Японский город Тэнди, где выращивают этот сорт черешни, гордится тем, что его урожаи — древнейшие в стране.

Ямагата традиционно считается поставщиком самой вкусной в Японии черешни — на нее приходится три четверти всей выращенной в Японии черешни. Обычно первые плоды появляются только в конце весны или в начале лета.