Китай считается источником коронавирусной болезни COVID-19

https://racurs.ua/n148704-kitay-blokiruet-vezd-ekspertov-voz-epidemiya-koronavirusa.html

Ракурс

Китай — страна, где, как считается, находился источник происхождения коронавирусной болезни COVID-19, пандемия которой сейчас продолжается в мире, блокирует въезд на свою территорию экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Группа экспертов ВОЗ пыталась въехать в Китай, чтобы исследовать происхождение вируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию COVID-19, однако выдачу им соответствующего разрешения в очередной раз перенесли, сообщает издание Deutsche Welle.

В МИДе КНР 6 января журналистам причину задержки с выдачей разрешения объяснили тем, что подготовка к приему экспертов пока еще не завершена.

Нам необходимо преодолеть ряд трудностей, чтобы закончить внутреннюю подготовку и создать хорошие условия для специалистов, которые приедут в Китай, — отметили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что речь идет не только о выдаче экспертами виз, но и о подготовке определенных встреч и других моментов. В МИДе Китая заверили, что правительство страны продолжает проводить консультации с ВОЗ по этому вопросу.

5 января глава ВОЗ Тедрос Гебреисус сообщил, что Китай в последний момент отказал экспертам ВОЗ во въезде. Двое из них, отметил Гебреисус, уже успели отправиться в Китай.

Координатор ВОЗ по оказанию экстренной помощи Майкл Райен сообщил, что причиной отказа во въезде стало отсутствие у экспертов некоторых документов, которые у них в последний момент затребовал Пекин.

Переговоры о визите экспертов ВОЗ в Китай для проведения этого исследования начались еще несколько месяцев назад, однако продвигаются медленно. Эксперты, в частности, планируют посетить город Ухань, где был обнаружен первый больной коронавирусом.

В то же время власти Китая в последнее время начали активно делать заявления, что коронавирус самом деле уже существовал в других странах до того, как его обнаружили в Ухане.