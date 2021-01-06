Китай вважається джерелом коронавірусної хвороби COVID-19

https://racurs.ua/ua/n148704-kytay-blokuie-v-yizd-ekspertiv-vooz-epidemiya-koronavirusu.html

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Китай — країна, де, як вважається, розміщувалося джерело походження коронавірусної хвороби COVID-19, пандемія якої зараз триває у світі, блокує в’їзд на свою територію експертів Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ).

Група експертів ВООЗ намагалася в’їхати до Китаю, щоб дослідити походження вірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку COVID-19, проте видачу їм відповідного дозволу вкотре перенесли, повідомляє видання Deutsche Welle.

У МЗС КНР 6 січня журналістам причину затримки з видачею дозволу пояснили тим, що підготовка до прийому експертів наразі ще не завершена.

Нам необхідно подолати низку труднощів, щоб закінчити внутрішню підготовку і створити хороші умови для фахівців, які приїдуть до Китаю, — наголосили у відомстві.

У відомстві уточнили, що йдеться не лише про видачу експертами віз, а й про підготовку певних зустрічей та деяких інших моментів. У МЗС Китаю запевнили, що уряд країни продовжує проводити консультації з ВООЗ з цього питання.

5 січня очільник ВООЗ Тедрос Гебреісус повідомив, що Китай в останній момент відмовив експертам ВООЗ у в’їзді. Двоє з них, зазначив Гебреісус, вже встигли вирушити до Китаю.

Координатор ВООЗ з надання екстреної допомоги Майкл Раєн повідомив, що причиною відмови у в’їзді стала відсутність у експертів деяких документів, які в них в останній момент запросив Пекін.

Переговори щодо візиту експертів ВООЗ до Китаю для проведення цього дослідження розпочалися ще кілька місяців тому, проте просуваються повільно. Експерти, зокрема, планують відвідати місто Ухань, де було виявлено першого хворого на коронавірус.

Водночас влада Китаю останнім часом почала активно робити заяви, що коронавірус насправді вже існував в інших країнах до того, як його виявили в Ухані.