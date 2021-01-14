З нами воює Кремль, а не російський народ — Хомчак

https://racurs.ua/ua/n149004-z-namy-vouie-kreml-a-ne-rosiyskyy-narod-homchak.html

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Після закінчення війни на Донбасі Україні так чи інакше доведеться вибудовувати відносини з Росією. Проте Кремль повинен відповісти за усі злочини, скоєні проти Збройних сил України.

Таку думку висловив в інтерв’ю «Обозревателю» головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Згадайте Німеччину і як змінювалося ставлення до цієї країни. Впродовж десятиліть проходили процеси досягнення взаєморозуміння, адекватного співіснування. Складні процеси. Що стосується Росії — потрібно розуміти, що з нами воює кремлівська влада, а не весь російський народ, — переконує Хомчак.

За його словами, у Росії живе багато людей, які «розуміють, що відбувається і хто розв’язав збройну агресію проти України».

Багато росіян підтримує зв’язок з українськими родичами й далеко не всі ненавидять нашу країну. Хоча цю ненависть Кремль усіма силами намагається розпалити. Якщо війна закінчиться і будуть ухвалені певні політичні рішення, то нам доведеться з часом вибудовувати відносини з «сусідом» — Росією. Від цього нікуди не дітися, — заявив головнокомандувач ЗСУ.

Водночас генерал-полковник додав, що за усі скоєні злочини проти цивільного населення та захисників України Москва повинна відповісти.