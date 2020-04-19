Большой теннис на крыше. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n136983-v-italii-tennisistki-proveli-igru-na-kryshah-sosednih-domov-video.html

Ракурс

Италия находится на жестком карантине в связи с распространением коронавируса, но некоторые итальянцы находят всевозможные способы для занятий любимым делом даже в столь сложной ситуации. Молодые итальянские теннисистки Виттория Оливери и Карола Пессина из города Финале-Лигуре решили необычным способом продолжить тренировки.

Их теннисный клуб закрыт на карантин, как и все спортивные клубы Италии, поэтому итальянки нашли себе новую площадку для тренировок — крыши соседних домов. Оливери и Пессина решили сыграть партию в столь необычном месте и сняли свою игру на видео, которое затем появилось в YouTube.

Следует признать, что итальянки весьма искусно владеют ракетками и даже на большом расстоянии попадают мячом на крышу оппонента.

Следует отметить, что девушки не нарушают правил карантина и находятся друг от друга на большом расстоянии. Кроме того, теннисистки не покидают своих домов.

Как ранее писал «Ракурс», в Италии на сегодняшний день подтверждены 176 тыс. 42 случая заражения коронавирусом. В стране умерли 23 тыс. 277 человек.