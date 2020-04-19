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Ракурс
Большой теннис на крыше. Фото: YouTube

В Италии теннисистки провели игру на крышах соседних домов (ВИДЕО)

19 апр 2020, 21:04
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Италия находится на жестком карантине в связи с распространением коронавируса, но некоторые итальянцы находят всевозможные способы для занятий любимым делом даже в столь сложной ситуации. Молодые итальянские теннисистки Виттория Оливери и Карола Пессина из города Финале-Лигуре решили необычным способом продолжить тренировки.

Их теннисный клуб закрыт на карантин, как и все спортивные клубы Италии, поэтому итальянки нашли себе новую площадку для тренировок — крыши соседних домов. Оливери и Пессина решили сыграть партию в столь необычном месте и сняли свою игру на видео, которое затем появилось в YouTube.

Следует признать, что итальянки весьма искусно владеют ракетками и даже на большом расстоянии попадают мячом на крышу оппонента.


Следует отметить, что девушки не нарушают правил карантина и находятся друг от друга на большом расстоянии. Кроме того, теннисистки не покидают своих домов.

Как ранее писал «Ракурс», в Италии на сегодняшний день подтверждены 176 тыс. 42 случая заражения коронавирусом. В стране умерли 23 тыс. 277 человек.

Источник: Ракурс


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