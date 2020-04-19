Александр Лукашенко. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n136984-lukashenko-vmeste-s-synom-posetil-na-pashu-hram-foto.html

Ракурс

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что коронавирус очередной массовый психоз и не более опасен, чем остальные привычные сезонные вирусы. Лукашенко собственным примером решил показать, что коронавируса бояться не надо. Президент Беларуси вместе со своим сыном Алексеем посетил на Пасху Свято-Благовещенский Ляденский храм.

Пресс-служба белорусского президента на официальном сайте сообщила, что Лукашенко на Пасху в отличие от рождественских праздников посещает небольшие церкви, которые расположены за пределами Минска.

Свято-Благовещенский Ляденский храм находится на территории мужского монастыря в деревне Малые Ляды.

Лукашенко заявил, что белорусы молодцы, потому что переживают коронавирус без паники. Кто хочет поберечься, тот остался на Пасху дома или вместе с семьей выбрался на природу. Граждане, которые успели выработать иммунитет против коронавируса, более смелые и приходят на Пасху в храмы.

Лукашенко добавил, что посещал, и будет посещать храмы в Пасху, потому что считает этот день большим праздником. И добавил, что коронавирус не заставит его изменить жизненные принципы.

Лукашенко также сказал, что не поддерживает тех, кто закрыл доступ людям в храмы. По мнению Лукашенко, белорусы переживают вирусы ежегодно.

Как ранее писал «Ракурс», Лукашенко во время недавнего совещания заявил, что коронавирус — это хороший урок для наркоманов и курильщиков. По мнению Лукашенко, иммунная система человека без вредных привычек способна самостоятельно победить любой вирус, в том числе и коронавирус.