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Ракурс
Карантин в Украине сегодня должен продлить Кабмин / Фото: Кабмин

Кабмин решает судьбу карантина в Украине (ТРАНСЛЯЦИЯ)

22 апр 2020, 13:01
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Карантин в Украине сегодня планируют продлить на очередном заседании Кабинета министров под председательством премьера Дениса Шмыгаля. Ранее на сайте правительства появилась информация о начале заседания в 13.00.

Кроме этого, в среду, 22 апреля после заседания — ориентировочно в 14.00 — состоится онлайн-брифинг министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и главы Министерства здравоохранения Максима Степанова, которые расскажут о принятых сегодня решениях.

Напомним, карантин в Украине с 12 марта ввели в учебных заведениях, также начали действовать и другие ограничительные меры для противодействия распространению коронавируса. Кабинет министров принял решение о временном запрете въезда в Украину для иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.


25 марта по всей Украине ввели режим чрезвычайной ситуации. Карантин продлили до 24 апреля. Тогда из-за угрозы COVID-19 закрыли заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановилась работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, прекратилось междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

2 апреля правительство приняло постановление об усилении карантинных ограничений. Таким образом, с 6 апреля в Украине действует жесткий карантин, людям запретили ходить по улицам более чем по двое и находиться в общественных местах без масок или респираторов.

Источник: Ракурс


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