Ученые установили причины отсутствия симптомов при заражении коронавирусом. Фото: Status Quo

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Ракурс

Австралийские ученые из Сиднейского университета и Сиднейского технологического университета выяснили, почему у 80% зараженных коронавирусом пациентов не проявляется никаких симптомов заболевания, а у остальных болезнь вызывает тяжелую форму пневмонии, которая часто заканчивается смертью.

О результатах исследований австралийских ученых сообщает издание Science Alert.

Ученые установили, что SARS-CoV-2 должен проникнуть внутрь клеток человеческого организма, чтобы начать размножаться. Для этого вирус связывается с клеточными рецепторами ACE2, которые в больших количествах присутствуют в легких, почках, сердце и кишечнике.

Так как инкубационный период может длиться до 14 суток, у иммунной системы зараженного человека есть достаточно времени, чтобы обнаружить и убить коронавирус. У большинства людей иммунная система работает хорошо и коронавирусная болезнь проходит без симптомов. Также ученые установили, что у детей врожденный иммунитет гораздо сильнее, чем у взрослых, поэтому у маленьких пациентов в редких случаях болезнь протекает тяжело. Также относительно легко переносят болезнь несовершеннолетние.

У здоровых взрослых людей иммунная система успевает во время инкубационного периода найти вирус и начать с ним бороться. Это играет решающую роль в уменьшении вирусной нагрузки и предотвращении развития тяжелых симптомов, связанных с дыхательной системой. Корноавирус попросту не успевает вызвать тяжелую форму пневмонии.

Но если коронавирус успевает поразить легкие, то альвеолы заполняются жидкостью и развиваются симптомы пневмонии, такие как лихорадка, кашель с мокротой и одышка. В некоторых случаях реакция иммунной системы слишком запоздалая. Это может привести к системному воспалению и повреждению жизненно важных органов.

Основной причиной смерти больных коронавирусом является острый респираторный дистресс-синдром, когда жидкостью заполняются легкие и нарушается дыхание.

В зоне риска находятся пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями. Ученые считают, что у таких пациентов слишком мало рецепторов ACE2 в легких, что позволяет коронавирусу проникнуть в клетки и вызвать воспаление.

В легких детей больше рецепторов ACE2, чем у взрослых. Это также может быть причиной легкого протекания болезни у маленьких пациентов.

Кроме того, ученые установили, что зараженные коронавирусом могут передать инфекцию за 48 часов до появления первых симптомов болезни. Однако до сих пор не установлено, какую опасность для окружающих представляют носители вируса, у которых болезнь проходит без симптомов.

Как ранее писал «Ракурс», ученые установили, что болезнь COVID-19 чаще заканчивается госпитализацией, если пациент страдает от избыточного веса.