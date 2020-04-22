Вчені встановили причини відсутності симптомів у інфікованих коронавірусом. Фото: Status Quo

https://racurs.ua/ua/n137089-vcheni-vstanovyly-prychyny-vidsutnosti-symptomiv-u-infikovanyh-koronavirusom.html

Ракурс

Австралійські вчені з університету Сіднея і Сіднейського технологічного університету з’ясували, чому у 80% заражених коронавірусом пацієнтів не спостерігається ніяких симптомів захворювання, а у інших хвороба викликає важку форму пневмонії, яка часто закінчується смертю.

Про результати досліджень австралійських вчених повідомляє видання Science Alert.

Вчені встановили, що SARS-CoV-2 повинен проникнути всередину клітин людського організму, щоб почати розмножуватися. Для цього вірус зв’язується із клітинними рецепторами ACE2, які у великій кількості присутні в легенях, нирках, серці та кишечнику.

Так як інкубаційний період може тривати до 14 діб, у імунної системи зараженої людини є досить часу, щоб виявити і вбити коронавірус. У більшості людей імунна система працює добре і коронавірусна хвороба проходить без симптомів. Також вчені встановили, що у дітей вроджений імунітет набагато сильніший, ніж у дорослих, тому у маленьких пацієнтів тільки іноді хвороба протікає важко. Також відносно легко переносять хворобу неповнолітні.

У здорових дорослих людей імунна система встигає під час інкубаційного періоду знайти вірус і почати з ним боротися. Це відіграє вирішальну роль у зменшенні вірусного навантаження і запобігання розвитку важких симптомів, пов’язаних із дихальною системою. Коронавірус просто не встигає викликати важку форму пневмонії.

Але якщо коронавірус встигає вразити легені, то альвеоли заповнюються рідиною і розвиваються симптоми пневмонії, такі як лихоманка, кашель з мокротою і задишка. У деяких випадках реакція імунної системи дуже запізніла. Це може призвести до системного запалення і пошкодження життєво важливих органів.

Основною причиною смерті хворих на коронавірус є гострий респіраторний дистрес-синдром, коли рідиною заповнюються легені і порушується дихання.

У зоні ризику перебувають люди похилого віку, а також пацієнти з хронічними захворюваннями. Вчені вважають, що у таких пацієнтів дуже мало рецепторів ACE2 у легенях, що дозволяє коронавірусу проникнути в клітини і викликати запалення.

У легенях дітей більше рецепторів ACE2, ніж у дорослих. Це також може бути причиною легкого протікання хвороби у маленьких пацієнтів.

Крім того, вчені встановили, що заражені коронавірусом можуть передати інфекцію за 48 годин до появи перших симптомів хвороби. Однак досі не встановлено, яку небезпеку для оточуючих становлять носії вірусу, у яких хвороба проходить без симптомів.

Як раніше писав «Ракурс», вчені встановили, що хвороба COVID-19 найчастіше закінчується госпіталізацією, якщо пацієнт страждає від надмірної ваги.