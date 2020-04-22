Карантин в Україні сьогодні має продовжити уряд / Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n137088-uryad-vyrishuie-yak-nadovgo-prolonguvaty-karantyn-v-ukrayini-translyaciya.html

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Карантин в Україні сьогодні планують продовжити на черговому засіданні Кабінету міністрів під головуванням прем'єра Дениса Шмигаля. Раніше на урядовому сайті з’явилася інформація про початок о 13.00 засідання Кабміну.

Окрім цього, у середу, 22 квітня по завершенні засідання — орієнтовно о 14.00 — відбудеться онлайн-брифінг міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігора Петрашка і глави Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова щодо ухвалених рішень.

Нагадаємо, карантин в Україні з 12 березня запровадили у навчальних закладах, також було введено у дію низку інших обмежувальних заходів задля протидії поширенню коронавірусу. Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в’їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня. Тоді через загрозу COVID-19 закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинилася робота метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинилося міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення «карантинних» обмежень. Таким чином, із 6 квітня в Україні карантин став ще жорсткішим, людям заборонили ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів.