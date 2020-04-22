Річард Гір у 70 років утретє став батьком

Річард Гір і Алехандра Сільва. Фото: Пліткар

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Ракурс

Голлівудський актор Річард Гір не збирається старіти, та йому і не можна цього робити, адже тепер у зоряного тата двоє маленьких синів. Сьогодні 70-річного актора ощасливила сином його 37-річна дружина Алехандра Сільва.

Тепер у зоряної пари двоє синів. Перший син Олександр у подружжя народився 11 лютого 2019 року. Про народження другого сина повідомляє видання Hello!

Гір і Сільва офіційно стали подружжям у квітні 2018 року. До весілля пара зустрічалася протягом трьох років. Після весілля Гір заявив, що він найщасливіший чоловік у світі, тому що його дружина розумна, чуттєва, весела, терпляча і вміє прощати, а ще вона вміє готувати кращі салати у світі.

Слід нагадати, що з грудня 1991 року по грудень 1995 року Гір був одружений на відомій моделі Сінді Кроуфорд.

З 2002 по 2016 рік актор був одружений з актрисою Кері Лоуелл. У 2000 році у колишнього подружжя народився син Гомер Джеймс Джигмі Гір. Зараз старшому синові Гіра вже 20 років.