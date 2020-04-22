Ричард Гир в 70 лет в третий раз стал отцом

Ричард Гир и Алехандра Сильва. Фото: Сплетник

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Ракурс

Голливудский актер Ричард Гир не собирается стареть, да ему и нельзя этого делать, ведь теперь у звездного папы двое маленьких сыновей. Сегодня 70-летнего актера осчастливила сыном его 37-летняя супруга Алехандра Сильва.

Теперь у звездной пары двое сыновей. Первый сын Александр у супругов родился 11 февраля 2019 года. О рождении второго сына сообщает издание Hello!

Гир и Сильва официально стали супругами в апреле 2018 года. До свадьбы пара встречалась на протяжении трех лет. После свадьбы Гир заявил, что он самый счастливый мужчина на земле, потому что его супруга умна, чувственна, весела, терпелива и умеет прощать, а еще она умеет готовить лучшие салаты в мире.

Следует напомнить, что с декабря 1991 года по декабрь 1995 года Гир был женат на известной модели Синди Кроуфорд.

С 2002 по 2016 год актер состоял в браке с актрисой Кэри Лоуэлл. В 2000 году у бывших супругов родился сын Гомер Джеймс Джигми Гир. Сейчас старшему сыну Гира уже 20 лет.