COVID-19 в Черновцах: места в больницах заканчиваются, власть думает о развертывании временного госпиталя, фото — Молодой буковинец

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Коронавирус в Черновицкой области свирепствует, регион уже давно является лидером в стране по выявлению инфицированных.

Сегодня мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил, что места в городских больницах заканчиваются и власть думает о развертывании временного госпиталя. Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук успокаивает: если 100% мест больные коронавирусом заполнят, то власть развернет третью очередь.

В черновицких городских больницах, определенных опорными для лечения коронавируса, заканчиваются места. Об этом в прямом эфире в Фейсбук рассказал мэр Каспрук. Прежде всего это касается городской больницы № 1, в которой лечат пациентов в тяжелом состоянии.

При запланированной 61 кровати, максимально планируем разместить до 80 больных. Сейчас на лечении находится 67 человек. В городской больнице № 4 есть 40 мест. Сейчас там находится 18 пациентов, за сутки положили 15 новых больных. Следовательно, эти больницы могут принять еще 30−35 пациентов. При динамике, которую мы наблюдаем, это буквально несколько дней их работы, — заявил Каспрук.

По словам чиновника, если не перепрофилируют другие медицинские учреждения города, больных коронавирусом будут принимать во временном госпитале.

Председатель ОГА Осачук сообщил, что, по данным Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава, в области за последние сутки обнаружили 87 новых случаев инфицирования. Общее количество заболевших возросло до 1 тыс. 140 человек.

В области сейчас заполнены 37% койко-мест, предназначенных для лечения коронавируса. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены только шесть больных, всего в области есть 82 таких аппарата.

Осачук отмечает, что большинство больных в области лечится дома под наблюдением медиков. Процент больных коронавирусом, которые находятся в больницах, на Буковине вдвое меньше, чем в среднем по стране.