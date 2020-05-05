Вскоре может состояться внеочередное заседание Верховной Рады, фото: пресс-служба Верховной Рады

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Верховная Рада может вскоре собраться на еще одно внеочередное заседание.

Оппозиционные фракции и группы, к которым также присоединились несколько депутатов из «Слуги народа», собрали необходимые 150 подписей для созыва внеочередного заседания Верховной Рады.

Подписи вскоре должны передать главе Верховной Рады. Об этом сопредседатель «Европейской солидарности» пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Порошенко отметил, что подписанты будут требовать рассмотреть три законопроекта на этой неделе. Первый предусматривает выплату медработнику 200 тыс. грн страховки в случае заболевания и 1,5 млн грн в случае его смерти. Второй касается тест-систем, а третий — выплаты надбавок к заработным платам медработникам, вовлеченным в противоэпидемические мероприятия.

Мы требуем, чтобы уже на этой неделе они были проголосованы, — отметил Порошенко. — Мы надеемся, что не позднее пятницы, а лучше в четверг глава Верховной Рады созовет внеочередное заседание.





Порошенко отметил, что подписи для проведения внеочередного заседания Рады предоставили депутаты фракций «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос», «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутатских групп «За будущее» и «Доверие» и три народных избранника из «Слуги народа».

Напомним, в конце апреля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, освобождающий от налогообложения доход медработников, непосредственно задействованных в ликвидации эпидемии коронавируса.