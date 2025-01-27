Грузинским чиновникам и дипломатами приостановили безвиз в ЕС

Грузинским дипломатам и должностным лицам придется обращаться за визой в ЕС, фото: «Пароль от вайфая»

https://racurs.ua/n203532-gruzinskim-chinovnikam-i-diplomatami-priostanovili-bezviz-v-es.html

Ракурс

Рада Євросоюзу призупинила дію частини угоди між ЄС і Грузією про спрощений візовий режим — грузинським дипломатам і посадовцям доведеться звертатися за візою.

Про це сьогодні, 27 січня, повідомила прес-служба Ради ЄС.

Основні права та демократичні цінності є основними принципами інтеграції до ЄС. Посадові особи, які представляють країну, яка топче ці цінності, не повинні мати користь від легшого доступу до ЄС, — наголошує Томаш Сімоняк, міністр внутрішніх справ Польщі, яка зараз головує в Раді ЄС.

Зазначається, що це рішення є реакцією на:

ухвалення Грузією торік резонансного «Закону про прозорість іноземного впливу» та законодавчого пакета про «сімейні цінності та захист неповнолітніх». ЄС вважає, що ці законодавчі акти підривають основні права грузинського народу, включаючи свободу асоціацій та вираження поглядів, право на приватне життя, право брати участь у громадських справах та посилюють стигматизацію та дискримінацію;

жорстокі репресії з боку грузинської влади проти мирних протестувальників, політиків та незалежних ЗМІ, які розпочалися після того, як уряд оголосив 28 листопада 2024 року більше не продовжувати переговорів з ЄС до 2028 року.

Таким чином, безвіз буде призупинено для таких категорій:

членів офіційних делегацій Грузії, які беруть участь в офіційних зустрічах та інших заходах, що проводяться на території країни ЄС міжурядовими організаціями;

членів національних та регіональних урядів та парламентів Грузії, Конституційного суду Грузії та Верховного суду;

власників дипломатичних паспортів.