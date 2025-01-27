Последствия российского авиаудара по Степногорску, фото: ГСЧС

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Російські загарбники здійснили масований обстріл селища Степногірськ Запорізької області, використовуючи керовані авіаційні бомби.

Одна з бомб влучила у дев’ятиповерхівку, спричинивши руйнування квартир з п’ятого по дев’ятий поверх. Про це сьогодні, 27 січня, повідомила прес-служба ДСНС.