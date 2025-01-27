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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Степногорску, фото: ГСЧС

На Запорожье российский КАБ попал в девятиэтажку (ФОТО)

27 янв 2025, 17:44
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Російські загарбники здійснили масований обстріл селища Степногірськ Запорізької області, використовуючи керовані авіаційні бомби.

Одна з бомб влучила у дев’ятиповерхівку, спричинивши руйнування квартир з п’ятого по дев’ятий поверх. Про це сьогодні, 27 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Вогнеборці оперативно загасили пожежу. Внаслідок атаки травмовано 4 людей. Від госпіталізації вони відмовилися, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського авіаудару по Степногірську, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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