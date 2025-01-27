Мошенники атакуют украинцев фейковыми письмами, фото:

https://racurs.ua/n203530-moshenniki-posylaut-ukraincam-feykovye-pisma-ot-gazsetey-cpd.html

Ракурс

Шахраї розсилають українцям фейкові листи від імені ТОВ «Газорозподільні мережі України» із вимогою нібито підписати договори, оплатити рахунки чи перейти за посиланнями для підтвердження актів виконаних робіт.

Про це сьогодні, 27 січня, попереджає Центр протидії дезінформації РНБО України.

Насправді ці повідомлення є підробленими та містять фішингові посилання, переходити за якими небезпечно для ваших персональних даних, про що заявили в компанії «Газмережі», — наголошують у ЦПД.

У ЦПД закликають українців звернути увагу, що офіційна електронна пошта «Газмереж» має закінчення grmu.com.ua — усі інші варіанти є фальшивими.