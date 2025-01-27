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Наслідки російського авіаудару по Степногірську, фото: ДСНС
На Запоріжжі російський КАБ влучив у дев’ятиповерхівку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203531-na-zaporijji-rosiyskyy-kab-vluchyv-u-dev-yatypoverhivku-foto.htmlРакурс
Російські загарбники здійснили масований обстріл селища Степногірськ Запорізької області, використовуючи керовані авіаційні бомби.
Одна з бомб влучила у дев’ятиповерхівку, спричинивши руйнування квартир з п’ятого по дев’ятий поверх. Про це сьогодні, 27 січня, повідомила прес-служба ДСНС.
Вогнеборці оперативно загасили пожежу. Внаслідок атаки травмовано 4 людей. Від госпіталізації вони відмовилися, — розповіли у відомстві.