Наслідки російського авіаудару по Степногірську, фото: ДСНС

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Ракурс

Російські загарбники здійснили масований обстріл селища Степногірськ Запорізької області, використовуючи керовані авіаційні бомби.

Одна з бомб влучила у дев’ятиповерхівку, спричинивши руйнування квартир з п’ятого по дев’ятий поверх. Про це сьогодні, 27 січня, повідомила прес-служба ДСНС.