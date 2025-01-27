Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Степногірську, фото: ДСНС

На Запоріжжі російський КАБ влучив у дев’ятиповерхівку (ФОТО)

27 січ 2025, 17:44
999

Російські загарбники здійснили масований обстріл селища Степногірськ Запорізької області, використовуючи керовані авіаційні бомби.

Одна з бомб влучила у дев’ятиповерхівку, спричинивши руйнування квартир з п’ятого по дев’ятий поверх. Про це сьогодні, 27 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Вогнеборці оперативно загасили пожежу. Внаслідок атаки травмовано 4 людей. Від госпіталізації вони відмовилися, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського авіаудару по Степногірську, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів