Коронавірус міг бути основою для біологічної зброї. Фото: Gettyimages

Китайський коронавірус, згідно з офіційною версією уряду Китаю, з’явився в Ухані на ринку морепродуктів, де продавали м’ясо екзотичних тварин. Проте така версія викликає сумніви.

Дослідники вірусу Батао Сяо і Лі Сяо у своїй статті The possible origins of 2019 nCoV coronavirus пишуть, що коронавірус міг розповсюдитися не з ринку, а з Уханьского центру контролю за захворюваннями. Автори пишуть, що в цьому центрі містилися звірі для експериментів, зокрема — 605 кажанів з провінції Хубей та Чжецзян. І саме там стався напад кажанів в одного з дослідників, який після цього перебував на карантині. Про це на своїй сторінці в Facebook написав Артур Харитонов, координатор українського Free Hong Kong Center.

Цей центр розташований в 280 метрах від того самого ринку морепродуктів.

Також існує думка, що китайський коронавірус — біологічна зброя, проте світова медична спільнота заперечує ці заяви. Водночас коронавірус, ймовірно, міг бути основою для біологічної зброї, зазначає Харитонов.

Він також порадив українцям зберігати спокій, на якийсь час відмовитися від поїздок до Італії та Іспанії, а також надовго забути про Китай. Харитонов додав, що часто такі події стають початком закінчення комуністичного режиму.

