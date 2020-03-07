Коронавірус: президента Естонії перевіряють на зараження SARS-CoV-2

Керсті Кальюлайд. Фото: RuBaltic.Ru

https://racurs.ua/ua/n134837-koronavirus-prezydenta-estoniyi-pereviryaut-na-zarajennya-sars-cov-2.html

Ракурс

Коронавірус вельми заразливий і навіть нетривалий контакт із інфікованою людиною може привести до зараження. Президенту Естонії Керсті Кальюлайд довелося здати аналізи на зараження коронавірусом після повернення зі США.

На початку тижня Кальюлайд взяла участь в конгресі американсько-ізраїльського комітету громадських зв’язків, який проходив у Вашингтоні, повідомляє ERR.

А вчора, 6 березня, організатори конгресу повідомили, що у двох учасників заходу виявлено коронавірус.

Радник естонського президента Тааві Ліннамяе заявив, що президент відмовилася від участі у сьогоднішньому заході, присвяченому річниці конгресу Естонії. Таке рішення було прийнято з метою попередження можливого поширення коронавірусу.

Радник додав, що під час поїздки Кальюлайд і члени естонської делегації ретельно стежили за особистою гігієною. Наразі ні в кого з них симптомів респіраторної інфекції не виявлено.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).