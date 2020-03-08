У світі триває спалах нового коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n134870-epidemiya-koronavirusu-u-nimechchyni-vje-vyyavleno-ponad-tysyachu-infikovanyh-karta.html

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У Німеччині кількість виявлених випадків інфікування новим коронавірусом за день зросла ще на 200.

Таким чином, у країні вже зафіксовано 1 тис. 18 випадків інфікування. Про це повідомляє Telegram-канал BNO News.

Випадків смерті від коронавірусу у Німеччині наразі не зафіксовано, проте двоє людей перебувають у критичному стані. Вилікувалися від коронавірусу наразі 18 людей.

В сусідній Австрії кількість інфікованих коронавірусом людей вже сягнула 104 осіб.

У Нідерландах виявлено 77 нових випадків коронавірусу та два нові випадки смерті від цього захворювання. Таким чином, у цій країні загалом вже зафіксовано 265 випадків коронавірусу, з яких троє людей померли.

Влада Іспанії повідомляє про 96 нових випадків коронавірусу та сім нових смертей, що збільшило кількість інфікованих до 613 випадків, а померлих — до 17.

У Румунії, де кількість випадків коронавірусу сягнула 14, заборонені публічні та приватні заходи з участю понад 1 тис. людей.

Також сьогодні зафіксовано два нові випадки у Польщі, що збільшило загальну кількість інфікованих у цій країні до восьми.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, в Італії коронавірус виявили у двох губернаторів, які 4 березня були присутні в Римі на нараді щодо заходів, спрямованих на боротьбу із коронавірусом.