Низький артеріальний тиск призводить до підвищеної смертності у дорослих, фото: Pikrepo

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Низький артеріальний тиск та підвищений рівень смертності взаємопов'язані.

Такого висновку дійшли британські учені, проаналізувавши майже 416 тис. електронних медичних записів дорослих людей в Англії, повідомляє прес-служба Університету Ексетера (Велика Британія).

Учені виявили, що у людей віком від 75 років із низьким кров’яним тиском (нижче 130/80) спостерігався підвищений рівень смертності порівняно з людьми із нормальним артеріальним тиском. Це особливо яскраво проявилося у осіб зі слабким станом здоров’я, у яких на 62% зростав ризик смерті протягом десяти років спостереження.

Водночас, не було виявлено підвищення смертності у людей зі слабким станом здоров’я віком понад 75 років із високим артеріальним тиском, хоча він і збільшує ризик серцево-судинних інцидентів, таких як серцеві напади.

Більш того, у людей віком понад 85 років із підвищеним артеріальним тиском насправді був знижений рівень смертності, порівняно з людьми із нижчим артеріальним тиском, незалежно від загального стану їхнього здоров’я.

Це дослідження було проведене після того, як деякі країни змінили настанови щодо артеріального тиску, щоб заохотити лікарів до вживання заходів для зниження артеріального тиску, прагнучи покращити показники здоров’я.

Наші висновки свідчать, що це може бути невідповідним у «слабких» дорослих людей похилого віку. Нам потрібно більше досліджень, щоб з’ясувати, чи безпечний агресивний контроль артеріального тиску у таких людей і для яких груп пацієнтів може бути від цього користь, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що брусничний сік допомагає зменшити показники високого кров’яного тиску.