Коронавірус в Україні: чи припинять роботу театри, кінозали, спорткомплекси і метро

Карантин зруйнував плани на вихідні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавірус змусив українську владу ввести з 12 березня карантин у Києві та по всій Україні, який передбачає низку обмежень для громадян. Проте, театри міста Києва поки не сповіщені про карантин і продовжують працювати у звичайному режимі.

У Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка повідомили, що сьогодні відбудуться вистави, а також плануються гастролі. Проте, у театрі не знають, що може статися через годину або дві, пише ТСН.

У Молодому театрі також продовжують працювати. Якщо театр доведеться закрити на карантин, то глядачі квитки не втратять, а зможуть повернути гроші або скористатися квитками після відновлення роботи.

Театр «Золоті ворота» сподівається, що продовжить роботу, так як обмеження повинні торкнуться лише аудиторій на більш, ніж 200 місць. Зали даного театру розраховані на 60 осіб.

Всі театри пообіцяли найближчим часом розмістити на офіційних сайтах і в соціальних мережах інформацію про графік роботи в умовах карантину.

Під час брифінгу журналісти заявили, що київські кінотеатри не оповіщені про введення карантину, на що представник КМДА заявив, що всі знають про загрозу коронавірусу і виконання обмежень може здійснюватися на розсуд кожного.

А ось роботу залізничного та авіаційного транспорту в Україні у частині сполучення з іншими країнами під час карантину не обмежуватимуть, повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Планується лише посилити санітарний контроль на вокзалах і в аеропортах.

Приватні автостанції не перебувають у сфері управління відомства, тому їм можуть бути надані лише санітарні поради.

Слід зазначити, що сьогодні на НСК «Олімпійський» відбудеться футбольний матч, а це означає, що на стадіоні збереться велика кількість людей. Але карантин вводитися із завтрашнього дня, тому футбольним фанатам доведеться лише переживати, що можливо буде обмежений вхід на станції метро «Палац спорту», ​​"Олімпійська" та «Площа Льва Толстого».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу заявив, що громадський транспорт, у тому числі і метро, ​​під час карантину буде працювати у звичайному режимі.

Користувачі соцмереж задають закономірне питання, чому кінотеатри закривають, а метро ні. Адже метро набагато небезпечніше в плані поширення інфекції, ніж кінотеатри. Деякі блогери вважають, що закриття метро призведе до того, що Київ буде повністю паралізований. Але влада повинна якось реагувати на коронавірус, тому було вирішено закрити кінотеатри.