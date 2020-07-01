Владимир Зеленский. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n140532-bankam-zapretili-shtrafovat-za-prosrochku-platejey-zelenskiy-podpisal-zakon.html

Ракурс

Закон, который запрещает банкам начислять штрафы и пени за просрочку платежей по кредитам в условиях карантина, подписал сегодня президент Украины Владимир Зеленский.

Закон «О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам (займам) в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19» № 691-IX Верховная Рада приняла 16 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этот нормативный документ защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по банковским кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Соответствующие изменения были внесены в Хозяйственный кодекс Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Как ранее писал «Ракурс», нардепы защитили украинский бизнес от начисления штрафов и пени по банковским кредитам на время коронавирусного карантина.